De gros projets lancés pour la gestion des inondations en Tunisie

Le ministère de l’Equipement poursuit la réalisation de 36 études moyennant une enveloppe de 13,3 millions DT, y compris l’étude stratégique de gestion des inondations, dans le cadre des plans visant à mettre en œuvre un ensemble de projets pour un coût de 51 millions de dinars en 2025.

La direction de l’hydraulique urbaine a présenté ces données lors d’une réunion de travail, présidée par le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, Salah Zouari, selon un communiqué publié par le ministère.

Les participants ont passé en revue les projets menés par la direction de l’hydraulique urbaine pour protéger les villes et les agglomérations, contre les inondations, ainsi que les projets de sauvegarde et d’entretien des ouvrages de protection contre les inondations, des oueds et des cours d’eau secondaires, en rapport avec le curage et le nettoyage des bassins de collecte d’eau.

Le ministère prévoit la réalisation d’un ensemble de nouveaux projets par le biais de la direction de l’hydraulique urbaine proposés dans le budget 2025, pour un coût total de 51 millions DT.

Il a appelé à la nécessité de coordonner en permanence avec les différentes interventions pour stimuler le rythme de réalisation, compte tenu de l’ampleur des projets programmés et d’accélérer le démarrage du travail des nouveaux projets.

Il a notamment exhorté les entrepreneurs à fournir les moyens logistiques et humaines nécessaires, à respecter leurs engagements et à faire le suivi et la coordination de tous les intervenants.

Projets de protection de 9 villes contre les crues

Rappelons que le ministère de l’équipement a annoncé qu’il a été décidé de démarrer la mise en œuvre de projets de protection de 9 villes contre les inondations dans les gouvernorats de Nabeul, Bizerte et Monastir moyennant un coût de 61 millions de dinars.

Les interventions engloberont dans les gouvernorats précités les délégations de Zarzouna, Menzel Abderrahmane, Bouarguoub, Takelsa, Beni Khaled, Zaouit Jedidi, Boucharay, Bannen et Ksibet Mediouni et profiteront à 400 mille habitants, ont indiqué des responsables de la direction de l’hydraulique Urbaine relevant dudit département.

La Direction de l’hydraulique Urbaine poursuit actuellement la réalisation de 48 projets dont celui de la protection de la région de Tunis-ouest contre les inondations d’une valeur de 180 MD.

Le département œuvre aussi à poursuivre l’élaboration de 74 études réparties sur 24 gouvernorats moyennant un coût de 16,95 MD dont l’étude stratégique de gestion des dangers des inondations estimée à 12 MD.

Le ministère de l’équipement envisage aussi la mise en œuvre de plusieurs autres projets, au démarrage de l’année 2023, visant la protection des régions Nord et Est de Tunis dont le cout est estimé à 180 MD outre le réaménagement d’ Oued Gabès et la réalisation de deux ponts sur la route de la Corniche et l’avenue Paris à la ville de Gabès dont le cout est estimé à 50 MD(…).

Les inondations, exacerbées par le changement climatique, touchent chaque année des millions de personnes à travers le monde, causant des pertes humaines et économiques considérables. Cependant, à l’ère des avancées technologiques, des solutions innovantes émergent pour prédire, prévenir et atténuer ces catastrophes naturelles.