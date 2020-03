De la crise économique à la crise sanitaire, la Tunisie s’en sortira-t-elle...

Au-delà de la crise économique et politique que vit la Tunisie, la propagation du virus Covid-19 qui fait des ravages dans le monde, fait souffrir en silence notre pays.

En ce jour de fête nationale, Tunisiens et Tunisiennes ne l’ont pas célébrée comme chaque année par prévention contre la propagation du virus, qui a dévasté bien des pays.

Le coronavirus a mis en péril l’économie mondiale qui s’achemine vers une crise de grande ampleur. Elle aura , en effet, des retombées incalculables, vu que l’économie tunisienne ne peut pas survivre sans l’Europe.

La Tunisie fait tout pour rester debout

Dans une allocution prononcée à l’adresse des Tunisiens, sur la chaîne Wataniya 1, vendredi 13 mars 2020, le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh avait annoncé que la Tunisie prendra des mesures de prévention de l’épidémie en passant au stade 3, même si la Tunisie demeure à ce jour au stade 2 de l’épidémie.

Étant donné les pics qu’il pourrait y avoir dans les stades à venir, la Tunisie a pris ses précautions, à travers la fermeture des liaisons aériennes et maritimes avec l’Italie.

Parmi les autres mesures, les arrivants tunisiens et étrangers ont été appelés à s’auto-isoler à leur arrivée en Tunisie. D’autres restrictions ont été également, annoncées telles que l’annulation de toutes les manifestations culturelles, conférences scientifiques, rassemblements et expositions outre la fermeture des cafés, restaurants et discothèques.

Le couvre-feu pour vaincre l’épidémie

C’est dans la soirée du mardi 17 décembre 2020 que le président de la République a décrété un couvre-feu sur tout le territoire. Une décision entrée en vigueur dès mercredi 18 mars 2020, et ce de 18h à 6h du matin.

Une décision pour empêcher les citoyens à se déplacer et sortir de chez eux… à l’effet d’endiguer la propagation de la pandémie. Sauf que le bilan ne cesse de s’alourdir. Ce vendredi 20 mars 2020, le bilan des cas de contamination par le coronavirus confirmés est passé à 54 cas et deux décès.

Le couvre-feu a été instauré le 17 mars, de 18h à 6h.Des infractions ont été, tout de même, enregistrées, tant au niveau du respect du couvre-feu, que des mesures de protection telles que les distances réglementaires, l’interdiction de regroupement, et l’auto-isolement.

La Tunisie se mettra-t-elle au confinement total ?

Dans un discours prononcé, ce vendredi 20 mars 2020, le président de la République a appelé les Tunisiens à ne pas paniquer ni d’avoir peur, affirmant que toutes les autorités vont subvenir à tous les besoins nécessaires (alimentations, sécurité…).

‘’Il n’y a nullement lieu de paniquer ni d’avoir peur’’, a-t-il dit.

Vers un confinement national ? Le chef de l’Etat a annoncé l’instauration d’un confinement où, les citoyens s’interdisent de quitter leurs domiciles sauf en cas de besoin impérieux et extrême, outre, la fermeture des grandes zones industrielles à grande concentration.

Rappelons que cette crise extrêmement sévère a mis des employés au chômage suite à la fermeture de plusieurs usines. Pire, des entreprises courent le risque d’avoir de faillite dans les prochains jours. La Tunisie survivra-t-elle ?