De premières discussions « constructives » entre Bakou et les séparatistes du Nagorny Karabakh

L’Azerbaïdjan a qualifié de « constructives » les premières discussions qu’il a eues jeudi avec les séparatistes arméniens du Nagorny Karabakh sur une réintégration de ce territoire sécessionniste où son armée vient de remporter une victoire éclair.

Une nouvelle réunion aura lieu « le plus rapidement possible », a encore dit la présidence azerbaïdjanaise qui prévoit en outre l’envoi d’aide humanitaire, de nourriture et de carburant dans cette région sur l’avenir de laquelle environ deux heures de pourparlers ont eu lieu à Yevlakh, une ville à 295 km à l’ouest de la capitale Bakou.

Une colonne de 4X4 noirs était arrivée sur place dans la matinée, suivie d’un véhicule sur lequel flottait un drapeau russe et portant des plaques d’immatriculation de l’armée russe. Selon des images diffusées par l’agence de presse officielle azerbaïdjanaise Azertag, six hommes en costume s’étaient ensuite assis autour d’une table. Parmi eux, un représentant du Nagorny Karabakh était visible, David Melkoumian.

La veille, Hikmet Hajiev, un conseiller du président azerbaïdjanais Ilham Aliev, avait assuré que l’Azerbaïdjan avait « pour objectif la réintégration pacifique des Arméniens du Karabakh » et une « normalisation » des relations avec l’Arménie.