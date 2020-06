Déblocage du mégaprojet immobilier et industriel de Sidi Amor à Raoued

Le projet de construction du complexe résidentiel et industriel pilote à Sidi Amor, « Progrès » (Rouqi), vient d’être relancé, annonce-t-on à l’hôtel de ville de Raoued.

Suspendu, depuis 2015, le projet a été remis à l’ordre du jour, après le règlement de tous les litiges fonciers. Il se veut le premier projet pilote intégré, aux normes des villes intelligentes et respectueuses de l’environnement.

Le complexe qui s’étend sur 100 ha, mobilise des investissements de l’ordre de 100 millions de dinars. Il est réalisé par les Agences foncières industrielle et d’habitation (AFH, AFI), en partenariat avec la municipalité de Raoued et les ministères de l’équipement et des affaires foncières.

L’AFH a réservé 47 ha pour les lotissements collectifs, semi-collectifs et individuels, ainsi que des lotissements pour les services publics (écoles, santé, commerce, sports…). L’AFI a, pour sa part, consacré 52 ha pour l’aménagement de lotissements industriels.

Un accord de partenariat devra être signé, incessamment, entre les différents intervenants, stipulant le respect des normes sanitaires, sociales et environnementales, dans les différentes composantes du projet, dont les travaux d’aménagement devront démarrer dans les plus brefs délais, fait savoir, samedi, à l’agence TAP le maire de Raoued, Adnane Bouassida.