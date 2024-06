Déficit commercial : Un dénivelé de 12% en mai 

Le déficit commercial mensuel de la Tunisie s’est creusé, durant le mois de mai, de 12%, par rapport au mois précédent, pour atteindre 1442,1 millions de dinars (MD), contre 1268 MD au mois d’avril, selon une note publiée, vendredi, par l’Institut National de la Statistique (INS), consacrée au commerce extérieur aux prix courants pour le mois de mai 2024.

Le taux de couverture des exportations par rapport aux importations a perdu de 2,3 points par rapport à avril 2024 pour s’établir à un taux de 78,6%.

En mai, les échanges commerciaux se sont caractérisés par une baisse des exportations de 1,3% tandis que les importations ont augmenté de 1,5% par rapport au mois précédent.

Hors produits énergétiques, les exportations ont quasi stagné (0,1%), tandis que les importations ont connu une augmentation de 6%.

Baisse de 10,9% des exportations agricoles et agroalimentaires

S’agissant des exportations, leur repli est imputable aux baisses enregistrées dans certains secteurs, notamment, celui de l’agriculture et l’agroalimentaire qui a enregistré une diminution de 10,9%.

Le secteur de l’énergie et des lubrifiants a également subi une diminution avec un taux de -26,1%. Par ailleurs, l’industrie mécanique et électrique a connu une légère diminution de 1,5%.

D’autres secteurs ont, d’autre part, observé des augmentations. En effet, les exportations du secteur de textiles, habillement et cuir ont connu une croissance de 13,9%, avec une hausse notable de 15,7% pour le secteur du textile et de l’habillement et de 6,7% pour celui du cuir et des chaussures.

De plus, le secteur des mines, phosphates et dérivés a affiché une croissance significative de 18,3%. Tandis que Les exportations des industries manufacturières diverses ont quasi stagné à 0,4%.

Les exportations vers l’Union européenne ont augmenté de 6,1%, avec une forte hausse de 28,3%, vers l’Allemagne. Pour l’Espagne, la hausse est de 7,9%, l’Italie 1,7% et la France de 1,3%.

De même, les exportations vers les pays de l’union du Maghreb ont repris avec une hausse de 27,2%, malgré la baisse de 29,7% enregistré avec l’Égypte.

D’autre part, les exportations ont enregistré une baisse avec les États-Unis (-22,5%), le Royaume-Uni (-14%), et la Russie (-20,4%).

Les importations en provenance de Suisse s’envolent de 113%

S’agissant des importations, leur croissance est soutenue principalement par la hausse significative des importations de matières premières et de demi-produits, qui ont augmenté de 14,6%.

Par ailleurs, après deux mois de baisses, les importations de produits alimentaires ont rebondi de 20%.

En revanche, les achats de biens d’équipement sont restés quasi stables avec une légère hausse de 0,6%. Les importations de produits énergétiques ont continué de diminuer pour le deuxième mois consécutif, enregistrant une baisse de 15,4%. De même, les biens de consommation ont également subi une baisse, de 5,4%.

Les importations en provenance de l’Union européenne ont quasi stagné. Des hausses significatives sont observées avec l’Italie (+39,1%) et l’Espagne (+33,7%).

En revanche, des diminutions ont été enregistrées depuis l’Allemagne (-3,9%), Malte (-49,5%), et les Pays-Bas (-18,9%).

Les importations en provenance de la région du Maghreb ont augmenté, de 9,3%, avec une forte augmentation de 35,3% depuis l’Égypte.

Par ailleurs, les importations en provenance de Russie ont baissé de 35,6%, celles de Chine de 2,6%, du Royaume-Uni de 6,6%, et de la Turquie de 9,3%. Cependant, les importations en provenance de Suisse ont enregistré une hausse de 113,1% et des États-Unis de 36,1%.