Délice Holding intégrera l’échantillon de l’indice TUNINDEX20, à partir du 1er avril 2020

La société STAR ne fera plus partie de l’échantillon qui compose l’indice TUNINDEX20, à partir du mercredi 1er avril 2020, alors que le groupe Délice Holding intégrera ledit indice, a annoncé le Comité des Indices Boursiers, dans un communiqué, publié mardi, sur le site de la Bourse de Tunis.

D’après le communiqué, Délice Holding intégrera TUNINDEX20 avec les caractéristiques suivant : nombre de titres admis : 54.907.262; flottant: 10%; et facteur de plafonnement : 1.

Ainsi, l’échantillon de l’indice TUNINDEX20 se composera de ces 20 sociétés : Artes, Attijari Bank, BH, BIAT, BNA, BT, Carthage Cement, Délice Holding, ICF, Magasin General, One Tech Holding, Poulina GP Holding, SAH, SFBT, Sotipapier, Sotuver, STB, Telnet Holding, TPR et UIB.