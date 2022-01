Demain, Journée nationale de la Tunisie à l’Expo Dubaï 2020

La Tunisie organisera, demain 4 janvier 2022, sa Journée nationale dans le cadre de l’exposition internationale « EXPO Dubaï 2020 » organisée aux Emirats arabes unis (EAU) depuis le 1er octobre 2021 et jusqu’au 31 mars 2022, sur le thème « Connecter les esprits, construire le futur ».

Cette journée sera présidée par la ministre du Commerce et du développement des exportations Fadhila Rebhi et comportera des manifestations culturelles et économiques. Elle vise à renforcer le positionnement culturel, technologique et touristique du pays.

Un forum économique tuniso-émirati sera, par ailleurs, tenu, le 5 janvier 2022, au siège de la Chambre de commerce et d’industrie de Dubai en présence du ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïd et avec la participation d’une délégation importante d’hommes d’affaires tunisiens et émiratis. Des rencontres B2B sont également prévus.

Rappelons que le pavillon tunisien s’étend sur une superficie aménagée de 436 mètres carrés au rez-de-chaussée et 381 mètres carrés au premier étage, dans le cadre de l’espace réservé à l’axe « Opportunités » qui met en exergue l’importance du facteur humain dans le développement des sociétés et couvre les thématiques telles que l’éducation, l’emploi, les nouvelles industries, le capital et les services financiers.

D’après les organisateurs, plus de 20 millions de visiteurs sont attendus durant cette manifestation internationale initialement prévue en 2020, mais qui a été reportée suite à la pandémie de Covid-19.

L’expo organisée tous les 5 ans et dont les dernières éditions ont été accueillis par Shanghai (Chine) en 2010 et Milan (Italie) en 2015, est abritée pour la première fois par un pays arabe avec la participation de 192 pays.