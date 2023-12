Démantèlement d’un réseau de faux monnayeurs africains  

En riposte à l’implication des migrants irréguliers africains dans les activités criminelles portant atteinte à l’économie nationale, une patrouille de la police judiciaire d’Ariana Ville a interpellé, le 2 décembre, à la Cité Ennasr, deux ressortissants africains à bord d’une voiture . En procédant à la fouille de l’un des deux ressortissants, la patrouille a retrouvé dans sa poche 250 euro en faux billets.

Radio Shems FM a indiqué que lors de leur audition au poste de police, les agents ont retrouvé sur un ressortissant, une vidéo où il informe une de ses connaissances dans un pays voisin qu’il va expédier la somme de 5 millions « dollars » à un pays arabe. Il a avoué posséder des millions de faux dollars dans un pays voisin, et qu’il fait partie d’un réseau de faux monnayeurs composé de ressortissants africains et d’un pays voisin qui procède à la fabrication de faux billets de 100 dollars dans le but de les écouler à moitié prix .

En effectuant une perquisition dans le domicile des suspects à la Cité El Mnihla, la police a retrouvé la somme de 4300 euros et 80 billets de un dollar.

Ils ont été arrêtés pour constitution d’entente criminelle en vue du blanchiment d’argent.