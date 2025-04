Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue à Sousse et saisie de pavots à Bizerte

Un réseau de trafic de drogue a été démantelé par la brigade régionale de lutte contre la drogue à Sousse. Quatre personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette opération dont deux femmes et un individu faisant objet de 13 avis de recherche.

De la cocaïne et une somme d’argent provenant du trafic de drogue ont été saisies lors de cette opération, indique la Direction générale de la Sûreté nationale.

De même, la police judiciaire de Ras Jbel (Bizerte) et la police de Raf-Raf (Bizerte), en coordination avec le parquet, ont arrêté un individu qui cultivait des plantes stupéfiantes illicites dans sa maison.

Lors de la perquisition, la police a saisi une quantité importante de pavots à opium (pesant environ 13 kg) et des produits stupéfiants. Ont, également, été saisis une somme d’argent (6 650 dinars) et deux carabines à air comprimé et un fusil de chasse.

Un deuxième individu, propriétaire d’un terrain à Raf-Raf a été arrêté pour culture de plantes stupéfiantes. Des quantités de plants de pavot ont été saisis.