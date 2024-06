Démission d’un haut fonctionnaire du Département d’Etat

Un haut fonctionnaire du département d’État, sceptique quant à l’approche « bear hug » ( étreinte d’ours) de l’administration Biden à l’égard du gouvernement israélien, a démissionné cette semaine, ce qui constitue un revers pour les diplomates américains qui prônent une rupture plus nette avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et sa coalition d’extrême droite, ont déclaré trois personnes au fait de la situation, citées par le Washington Post.

La démission de Miller, qui n’a pas été rapportée précédemment, intervient dans un contexte de frustration croissante, à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement, face au nombre élevé de victimes civiles de la guerre et aux inquiétudes de certains qui estiment que l’influence sur les questions politiques a été dominée par une étroite coterie de conseillers les plus proches du président Biden. Miller est le plus haut fonctionnaire américain à avoir démissionné à ce jour et dont le portefeuille est axé sur les questions israélo-palestiniennes.

