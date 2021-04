Départ d’un autre grand commis de l’Etat

Décès, ce lundi 19 avril 2021, de l’ancien gouverneur du temps Bourguiba, Amor Laâtiri, emporté par la maladie. Durant toute sa vie, le défunt Amor Laâtiri a été́ un fidèle serviteur de la Tunisie et un grand commis de l’ Etat et ce depuis 1965. Il a eu l’honneur et le privilège d’occuper des postes comme Gouverneur de Sfax et de Mahdia, de Consul général de Tunisie à Bruxelles, Président Directeur Général de la société́ Sousse Nord, Président directeur Général de la Compagnie franco tunisienne de pétrole, Directeur Général de l’Agence tunisienne de la coopération technique. Il a été́ également Maire de Hammam Sousse .

