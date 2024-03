Des bourses d’études à Oxford pour 10 étudiants et enseignants tunisiens en partenariat avec UK

Des étudiants et enseignants Tunisiens (au total 10) bénéficieront durant trois années, de bourses d’études et de recherches à l’Université Britannique d’Oxford, dans le cadre d’un programme de partenariat et de coopération entre les universités tunisiennes (sciences humaines et sociales) et le collège St Antonny (Université d’Oxford) qui a été signé lundi au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ce programme de bourses qui a été signé entre le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir et des représentants du Collège St Antonny permettra aussi à 5 étudiants et enseignants britanniques de poursuivre leurs études et de réaliser des travaux de recherches dans les universités tunisiennes durant 3 ans, tout en bénéficiant de bourses.

En outre, des bourses pour l’étude de la langue arabe ou le dialecte tunisien à des fins de recherche ou pour les besoins de l’enseignement au niveau des études supérieures ou universitaires seront proposées aux étudiants et enseignants du collège St Antonny.

A cette occasion, l’homme d’affaires Hazem Ben Gasem, initiateur de ce projet, a souligné que ce programme de partenariat a pour objectif d’ouvrir de nouvelles perspectives aux étudiants tunisiens brillants et de leur permettre de réussir leur parcours universitaire et professionnel, relevant sa disposition à renforcer davantage cette initiative à la lumière de programmes de coopération entre les universités tunisiennes et étrangères.

De son côté, Boukthir a indiqué que les résultats de ce programme seront évalués par le ministère de l’enseignement supérieur et ses partenaires une année et demi après son démarrage, pour le réajuster et l’enrichir davantage.

Par ailleurs, le directeur du centre des études du moyent Orient au collège St Antonny Eugene Rogan, a relevé que ce programme de partenariat est le fruit de plusieurs rencontres, entre les enseignants de l’université d’Oxford et les enseignants tunisiens, dans le cadre de visites organisés par l’Université d’Oxford à 6 universités tunisiennes ayant permis d’impulser la coopération et l’échange entre les deux pays, dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

A noter que cet accord sera mis en oeuvre à partir de l’année universitaire 2024-2025.