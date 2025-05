Des canadairs italiens et croates participent à la lutte contre les incendies en Israël

Le bureau du premier ministre israélien a déclaré que trois canadairs en provenance d’Italie et de Croatie allaient arriver pour aider à lutter contre les incendies qui se propagent rapidement près de Jérusalem.

« Il a été convenu que trois avions Canadair d’Italie et de Croatie arriveraient en Israël dès que possible », a indiqué un communiqué du bureau de M. Netanyahu, à la suite d’une évaluation de la situation visant à faire progresser l’aide internationale.

Les incendies ont fait au moins 30 blessés, dont 12 ont été hospitalisés.

L’état d’urgence national a également été déclaré et tous les événements majeurs de l’anniversaire de la création de l’Etat d’Israël ont été annulés.

