Les drones produits par Drone Africa Service permettent de réaliser des cartographies aériennes pour l’agriculture de précision, l’inspection d’ouvrage, la gestion des risques et des catastrophes, la lutte anti-braconnage, la préservation de l’environnement ainsi que la livraison et le largage de médicaments, rapporte Ecofin.

- Publicité-

Fabriquer des drones 100 % made in Niger, c’est le pari réussi par Abdoulaziz Kountché. A 37 ans, ce petit-fils de l’ancien chef d’État Seyni Kountché apporte ainsi une solution innovante aux problèmes sécuritaires et aux défis liés à l’insécurité alimentaire que connaît le Niger depuis de nombreuses années.

Pourtant rien ne le prédisposait à une telle carrière. Après avoir obtenu un bac littéraire, Abdoulaziz Kountché s’inscrit dans une école supérieure pour suivre des études de gestions commerciales. Débrouillard, il propose au cours de la même période des cours à domicile aux élèves en difficultés. L’argent qu’il gagne de cette activité lui permet de s’inscrire à des cours de vol d’avion et d’obtenir une licence en pilote d’ULM (ultra léger motorisé). Il décide quelque temps après de se consacrer à sa passion pour l’aéronautique.

Alors âgé de 25 ans et continuant par survivre grâce à ses cours à domicile, Abdoulaziz Kountché fabrique son premier drone et se rend vite compte que cette innovation pouvait aider son pays dans plusieurs domaines, notamment la lutte contre l’insécurité, contre l’insécurité alimentaire et permettre une meilleure gestion des catastrophes. Il s’improvise alors consultant indépendant et en 2010 apporte son expertise pour l’élaboration de plusieurs cartes des villages sensibles à l’inondation dans la région de Dosso. 6 ans plus tard, il est sollicité par la Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) pour cartographier tous les villages et sites de réfugiés dans la région de Diffa.

La même année Abdoulaziz Kountché décide de se formaliser et créer son entreprise qu’il baptise Drone Africa Service. Le succès est tout de suite au rendez-vous. De 6,5 millions de francs CFA, la première année, le chiffre d’affaires passe à 49 millions l’année suivante et tourne actuellement autour de 100 millions par an. La société reçoit principalement des commandes des organes de l’état.

Au cours de cette année 2021, Abdoulaziz Kountché ambitionne d’ouvrir Drone Academy, une école de formation professionnelle pour partager ses expériences avec les jeunes du Niger et de la sous-région.