Des ex des unités d’élite appellent à un cessez-le-feu à Gaza

Plus de 200 anciens des unités de cybersécurité et d’opérations spéciales ont signé une pétition affirmant que « Netanyahou représente un danger immédiat pour la sécurité d’Israël et pour la vie des otages, et doit mettre fin à la guerre immédiatement ». Ils ajoutent : « Notre position est très ferme – Netanyahou condamne les otages et continue de détruire la démocratie. Il a simplement perdu tout contact avec la réalité et nous met tous en danger ». Ces pétitions s’ajoutent à une série de lettres récemment publiées appelant au retour des otages et à l’arrêt des combats.

