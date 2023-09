Des médecins spécialistes de l’Institut Salah Azaïez assureront le 22 septembre en cours des consultations à l’hôpital régional de Tozeur

Un groupe de médecins spécialistes de l’Institut Salah Azaïez de cancérologie assureront le 22 septembre en cours des consultations au profit des malades atteints de cancer à l’hôpital régional de Tozeur.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur régional de la santé à Tozeur, Yacine Sabri, a souligné que cette initiative, visant à rapprocher les services de santé des malades, s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’institut Salah Azaïez et l’hôpital régional de Tozeur établi depuis décembre 2022.

D’après la même source, cette action est organisée pour la cinquième fois et elle est dédiée aux malades ayant des dossiers et des rendez-vous de consultation à l’institut Salah Azaïez.

» Outre les consultations, les médecins assureront des formations au profit des sages-femmes sur le diagnostic et le suivi des cancers féminins « , a expliqué le responsable.

Il a, par ailleurs, signalé que la direction régionale de la santé est actuellement en train de préparer le programme des actions pour le mois d’octobre rose en partenariat avec la délégation régionale de la famille et de la population.

- Publicité-