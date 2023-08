Des mouvements en blocs sur Amen Bank

Le 14 août courant, Comar qui filiale d’assurance du groupe Amen (Dg intérim Nizar Lahyani), vend 1.157.640 actions d’Amen Bank pour le montant de plus de 37 MDT, et fait acquisition de 578.820 autres actions de la même banque (au même cours moyen de 32 DT) pour un montant de plus de 18,552 MDT.

Le même jour, c’est la PGI Holding du groupe Amen (Dg Selma Babbou) toujours qui annonce cession d’un bloc de 132.406 actions à plus de 4,236 MDT et au même cours moyen de 32 DT. Et le même jour encore, c’est la DGA de PGI Selma Babbou, qui déclare la cession, et immédiatement l’acquisition, du même nombre d’action Amen Bank (578.820), au même cours de 32 DT et pour le même montant, déboursé et de suite reçu, de 18,522 MDT.