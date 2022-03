Des perspectives plus optimistes pour la Tunisie, pourraient en revanche venir du FMI

Fanny Labarthe est cheffe du service économique régional à l’ambassade de France en Tunisie0 Dans le dernier numéro de la « lettre économique mensuelle de Tunisie et de Libye », elle signait cet éditorial :

« La Tunisie n’avait pas besoin d’une crise de plus et c’est pourtant ce qui s’annonce, comme pour beaucoup de pays avec l’impact direct de la crise en Ukraine. Le gouvernement va devoir faire face au renchérissement des prix des carburants (pour mémoire le budget 2022 a été établi sur la base d’un baril à 75 USD alors qu’il est déjà à plus de 140 USD début mars) mais aussi des prix des céréales alors que la Tunisie importe près de 50% de sa consommation en blé. Dans un contexte de finances publiques dégradées, après deux ans de pandémie, ces dépenses supplémentaires vont être bien difficiles à financer.

Des perspectives plus optimistes pourraient en revanche venir du Fonds monétaire international. En effet, à l’issue de la mission technique virtuelle du 14 au 22 février, le FMI s’est déclaré satisfait de l’engagement des équipes gouvernementales. Il lui reste désormais à finaliser l’analyse de soutenabilité de la dette et les scénarii qui pourront être discutés pour un retour à une trajectoire soutenable, afin de démarrer les négociations. C’est ce lancement des négociations le plus rapidement possible que le Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie appelle de ces vœux pour donner un signal aux investisseurs internationaux ».