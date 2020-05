Des physiciens quantiques apportent la preuve que l’âme est immortelle chez les humains !

Il y a littéralement des dizaines de débats qui ont lieu chaque jour sur la possibilité d’une vie après la mort. Il s’agit d’un sujet très ouvert, qui n’a pas de vraies réponses dès lors que l’on manque d’informations pour prouver ou démentir réellement une théorie.

Selon Stuart Hameroff de l’université d’Arizona et le physicien britannique Sir Roger Penrose, la conscience n’est que l’équivalent de toutes les informations stockées à un niveau quantique dans notre propre âme, rapporte le site « Alien Star ». Les deux chercheurs ont travaillé ensemble pour prouver que cette information quantique est véhiculée par un certain élément connu simplement sous le nom de « microtubules à base de protéines ».

Leur raisonnement est que « toutes ces informations et bien d’autres encore sont stockées à un niveau subatomique, que nous n’avons pas pu analyser et étudier jusqu’à récemment, lorsque les choses ont fini par changer radicalement avec les progrès de la technologie ». Les deux savants ajoutent que « lorsqu’une qu’une personne meurt, les informations qu’elle a recueillies sont libérées dans l’univers et, grâce à ce microtubule que nous avons mentionné plus tôt, ces informations sont réacheminées dans la conscience du corps ».

C’est ce que révèlent t les « expériences de mort imminente », quand la vie défile devant les yeux du décédé. Une autre théorie répandue est que « lorsque nous avons une expérience de mort imminente, nous avons un aperçu d’un univers parallèle dans lequel nous sommes morts, mais l’information est si vaste qu’elle nous dépasse, ce qui nous fait paniquer et nous rend immobile et figé ».

« C’est le choc que nous ressentons lorsque nous sommes si près de la mort. Selon la science, si cette théorie est correcte, nous sommes fondamentalement immortels », concluent les deux chercheurs