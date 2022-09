Des pluies localement orageuses sont attendues lundi soir, en quantités faibles à moyennes, sur le Nord, le Centre et le Sud-ouest, selon l’INM.

Un vent fort d’une vitesse dépassant temporairement 60 km/h sous orages, soufflera sur les régions côtières. La mer sera agitée à très agitée.

Les températures varieront la nuit entre 22 et 28 °C, se situeront à 20 °C dans les hauteurs et atteindront 30 °C à El Borma et Borj El Khadhra.