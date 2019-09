Des quantités de semences sélectionnées de céréales sont disponibles

Des quantités suffisantes de semences sélectionnées des différents catégories et types de céréales en plus des semences commerciales ordinaires contrôlées d’orge seront mises à la disposition des agriculteurs, à partir d’aujourd’hui et jusqu’à la mi-décembre 2019, en prévision de la saison des grandes cultures 2019/2020.

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, assure, dans un communiqué, publié vendredi, que ces semences sélectionnées offrent toutes les garanties d’une plus grande productivité et d’une meilleure qualité, appelant tous les agriculteurs à s’approvisionner auprès des points de vente agrées dans tous les gouvernorats.

Par ailleurs, la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) met à la disposition des agriculteurs des crédits saisonniers consacrés aux grandes cultures dans le cadre de la convention conclue avec la société mutuelle centrale des services agricoles du blé, la coopérative des services agricoles des grandes cultures (CCGC), en plus des crédits octroyés à travers la Banque nationale agricole.