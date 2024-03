Appels à la révision des codes d’Investissement et de change

La nécessité de la révision de certaines législations dont les codes d’Investissement et des changes a été au centre d’une réunion tenue, lundi, entre une délégation de responsables des chambres de Commerce et de l’industrie mixtes et le président de l’Assemblée du Peuple (ARP), Ibrahim Bouderbela.

Cette délégation est composée des présidents du Conseil des Chambres Mixtes (CMM), de la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (Ctfci), de la Chambre Tuniso-Italienne de Commerce et d’Industrie et de la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK).

Les membres de la délégation ont appelé également à fournir un climat propice à l’investissement qui répond au développement, selon un communiqué de l’ARP.

Ils ont également exprimé leur disposition à collaborer avec la commission et à mettre à leur disposition leur expertises et connaissances lors de l’examen du projet du nouveau code des changes.

Ils ont passé en revue dans ce cadre leurs propositions qui seront soumises lors de l’examen dudit code. De son côté, Bouderbela a mis l’accent sur l’ouverture de l’Assemblée sur les différents avis et propositions, ajoutant que la question de l’investissement peut être traitée dans le cadre de l’Académie parlementaire.