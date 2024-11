Des roquettes de Hezbollah frappent une zone commerciale de Tel Aviv et Haïfa

Les sirènes d’alerte aérienne ont retenti lundi soir dans des dizaines de localités du centre d’Israël, dont Tel Aviv, Netanya, Ramat Gan, Bnei Brak et Holon, avertissant de l’arrivée d’un tir de roquette.

Une roquette lancée depuis le Liban a touché un poteau électrique dans une zone commerciale de Ramat Gan, provoquant un incendie et endommageant un bus.

Cinq personnes ont été blessées dans l’explosion, qui s’est produite sur une route voisine. L’une d’entre elles, une femme de 54 ans, a été grièvement blessée, une autre a été modérément blessée et les autres ont été légèrement blessées. Tous ont été transportés à des centres médicaux.

L’armée israélienne a indiqué avoir intercepté une roquette lancée depuis le Liban, dont les débris seraient à l’origine des dégâts. La police a confirmé par la suite que les dégâts résultaient d’un tir direct d’une roquette lourde, suggérant que la tentative d’interception avait échoué.

L’attaque a interrompu les décollages et les atterrissages à l’aéroport Ben Gourion. Un vol El Al en provenance de Paris a été contraint de tourner au-dessus de la mer Morte avant de recevoir l’autorisation d’atterrir.

