Des syndicalistes protestent contre l’amendement du statut de l’UGTT

Des syndicalistes ont observé, lundi matin, un rassemblement protestataire devant l’hôtel qui abrite les travaux du conseil national de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) à Hammamet contre le projet d’amendement de l’article 20 du statut de la centrale syndicale.

Les participants à ce mouvement dirigé par la coordination des « forces syndicales démocratiques » se sont opposés à la tenue d’un congrès extraordinaire non électoral, dénonçant la violence exercée contre les syndicalistes.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ahmed Mahouek, membre de la coordination, a estimé que l’amendement de l’article 20 permettra au bureau actuel de dépasser deux mandats. L’article en question prévoit l’élection des membres du bureau exécutif pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois.

Il a également dénoncé l’intention du bureau exécutif actuel d’organiser un congrès extraordinaire non électoral dans l’année pour l’amendement du statut de manière à permettre à certains membres du congrès de se porter candidats pour un troisième mandat.

Il a souligné, dans ce contexte, la nécessité de respecter les principes de la démocratie au sein de l’union.

Lassaad Yaacoubi, membre de la coordination, a ,pour sa part, jugé illégal l’organisation d’un congrès extraordinaire. Il a appelé, dans ce contexte, à tenir la centrale syndicale loin des tiraillements afin de lui permettre d’assumer son rôle de garant de la démocratie et de la justice sociale.

Il est à noter que les forces de l’ordre ont empêché les syndicalistes protestataires d’accéder à l’hôtel où se tient la réunion du conseil national de l’UGTT.