Le temps, ce samedi, sera dégagé et le ciel sera peu nuageux sur l’ensemble de pays, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront stables et les maximales se situeront entre 29 et 35 degrés sur les régions côtières, et entre 36 et 41 degrés sur le reste de régions.

La mer sera agitée aux régions de Serrat et Golf de Hammamet, et peu agitée au niveau de reste de côtes.