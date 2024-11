Selon l’Institut national de la météorologie (INM), le temps sera peu nuageux sur la plupart des régions, avec des passages nuageux plus fréquents sur les côtes nord.

Le vent soufflera du secteur ouest, modéré au début, avant de devenir relativement fort sur le nord en soirée.

La mer sera peu agitée à très agitée sur le nord, tandis qu’elle restera peu agitée sur les côtes Est.

Concernant les températures, les maximales varieront entre 20 et 25°C sur le nord, et entre 25 et 29°C ailleurs.