Une source sécuritaire a assuré dimanche 13 avril 2020 à Mosaique fm , que trois individus suspectés d’avoir saccagé et pillé les voitures d’un nombre de cadres médicaux et paramédicaux, exerçant au sein du centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous, ont été arrêtés par le district de sureté de Ben Arous.

Ces individus ont des casiers judiciaires, selon la même source.