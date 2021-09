Des voitures «Hyundai» hybrides et électroniques bientôt sur le marché tunisien

La marque automobile « Alfa Hyundai » occupe les premières loges des ventes de voitures dans de nombreux pays. Elle en fait autant en Tunisie en accédant, en 2021, au podium devant les autres marques qui étaient au premier rang il y a quelques années dans le pays.

- Publicité-

Le PDG d’Alfa Hyundai, Mahdi Mahjoub, a expliqué dans une interview à «Africanmanager ar» les raisons de ce succès, ses secrets et les futurs projets.

Il a révélé que la marque sud-coréenne « Hyundai » était en tête de liste des marques de voitures les plus vendues au cours des neuf premiers mois de cette année 2021. En effet, ses ventes sur le marché local ont bondi de 101,28% avec la commercialisation de 4 543 voitures, par rapport aux ventes de la même période de l’année dernière où elles étaient de 2 257 unités, augmentant ainsi sa part de marché de 7,9% en 2020, à 11,56 % au cours de la période mentionnée de 2021.

Dans le cadre de l’engagement de l’entreprise dans « le respect de l’environnement » et en réponse aux désirs d’un groupe de Tunisiens qui aspirant à acquérir des « voitures amies de la nature », Mahdi Mahnjoub a annoncé que la marque va offrir au consommateur tunisien une nouvelle « série » diversifiée de voitures hybrides et électroniques qui sera bientôt promue sur le marché tunisien au cours des tout prochains mois.

27 000 postulants sur la liste d’attente

Le représentant de la marque sud-coréenne en Tunisie, a également justifié la grande demande de la part des citoyens tunisiens pour la voiture populaire Hyundai, par son prix abordable et les avantages qu’elle offre , soulignant qu’il existe environ 27 000 demandes d’acquisition pour cette voiture.

La Hyundai i10 occupe également la première place des ventes de voitures populaires avec 1 315 voitures, à 30 845 dinars tunisiens par véhicule.

Pour ce qui est du secret de leur succès sur le marché tunisien, Mahdi Mahjoub a avancé maintes raisons dont la plus importante est la confiance et la relation solide qui s’est construite ces dernières années avec « l’usine », en plus de la diversité des types de voitures qui répondent aux attentes et aux goûts des Tunisiens, toutes catégories confondues.

Il a également souligné que Hyundai est le quatrième constructeur automobile au monde et l’une des marques les plus en vue sur la scène internationale, tout en faisant savoir que la mise en place d’une équipe de travail caractérisée par l’efficacité et une solide expérience a contribué à soutenir la présence de la marque internationale en Tunisie.

Dans le même contexte, il a expliqué que l’expansion de la présence de la marque coréenne en Tunisie a contribué à l’augmentation des ventes. En fait, le nombre de ses agences de vente a atteint 17 alors qu’il était auparavant dans les limites de quatre agences seulement, sachant que cette année va connaitre l’ouverture de 3 nouvelles agences, portant le nombre total à 20.

Le directeur général de la société sud-coréenne a fait état de l’existence d’une stratégie claire de la part de la direction en considérant « le client comme la première priorité de l’entreprise » en lui fournissant les services nécessaires de manière continue et sans interruption. Mahjoub a ainsi déclaré : « J’ai toujours conseillé aux employés de faire leur la devise de l’entreprise qui est : « Traitez le client comme vous voulez que le reste des gens vous traitent ».

Il a affirmé que cette année est celle des nouveaux modèles, similaires aux nouveaux Hyundai i10 et i20, les Kona, Hyundai Accent, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe et Hyundai Palisade 2021.