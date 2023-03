Désormais, les bananes se vendent  sous le manteau

Le ministère du Commerce et du Développement des Exportations a fixé un prix plafond pour la vente au détail de deux catégories de fruits, deux semaines avant le mois de Ramadan, et revu à la baisse ceux des bananes et des pommes, et ce, face à la flambée du prix de la banane qui avoisinait les 10 dinars chez certains marchands.

Aujourd’hui, plusieurs commerçants dans de bon nombre de marchés, en particulier le marché central de Tunis, ont fait état de la disparition des bananes, au niveau du gros, alors que les pommes proposées au prix fixé par les autorités sont de mauvaise qualité.

Ils ont par contre affirmé que les bananes sont en train d’être écoulées en dehors du circuit légal, à raison de 7 dinars le Kg, en l’absence totale de contrôle.

Il convient de rappeler que le ministère du Commerce avait fixé, mercredi 8 mars 2023, le prix de vente maximal du kilo de bananes et de pommes. Le prix du kilo de pommes avait été fixé à 4 dinars pour la vente en gros et 4,5 dinars pour la vente au détail. Lee prix du kilo de bananes, lui, avait été fixé à 4,5 dinars pour la vente en gros et 5 dinars pour la vente au détail. Cette nouvelle tarification n’est toujours pas mise en œuvre.

A cet effet, le directeur général de la concurrence et de la recherche économique au ministère du Commerce, Houssem Touiti, a indiqué, ce lundi 27 mars 2023, que jusqu’à présent, 3 commerçants ont été arrêtés, un point de vente sur le marché de gros de Bir Al-Kassa fermé, ainsi que d’autres décisions de fermeture ont été prises et ce pour des irrégularités dans la fixation des prix des bananes, notant que ces dernières sont vendues subrepticement et de manière détournée.

Les bananes brillent par leur absence des étals

Touiti a fait observer que tous les légumes sont disponibles sur le marché, et a commenté la disparition des bananes et des pommes des étals et l’adoption de prix autres que ceux fixés par le ministère du Commerce. « Le mois de Ramadan coïncide avec le chevauchement des saisons. Début mars, il y a eu des perturbations dans les circuits de distribution, donc nous avons, à cet effet, invité les propriétaires d’entrepôts à augmenter de 20 pour cent les quantités injectées sur les marchés. De plus, il y a des quantités de bananes qui ne sont pas encore entrées sur le marché et d’autres en cours de maturation, mais certains intermédiaires qui n’ont rien à voir avec le commerce ont saisi l’occasion, vendant les bananes le soir dans certains points anarchiques », a-t-il précisé.

En outre, le responsable a ajouté que « des mesures dissuasives ont été prises concernant ces violations. Il y a quelques arrestations parmi les commerçants qui ont fixé les prix de leur propre chef, et des quantités de bananes ont été saisies et réinjectées dans les marchés. Environ 64 tonnes de bananes ont été saisies pendant les premiers jours du Ramadan … Actuellement, il y a 3 suspensions confirmées de commerçants et desdécisions de fermeture de points de vente, et il y en aura certainement d’autres », a-t-il assuré.

En ce qui concerne les infractions économiques enregistrées pendant le mois de Ramadan, Touiti a souligné que « La moyenne quotidienne enregistrée au cours des premiers jours du Ramadan se situe dans la fourchette de 520. Nous en avons relevé 2100 au cours des 4 premiers jours, dont la moitié liée aux produits agricoles frais, en particulier aux légumes, et près de 800 aux légumes et aux fruits, la volaille et les œufs. Nous avons, d’autre part, enregistré 800 infractions s dans les denrées alimentaires et subventionnées et le reste dans divers produits »

C’est à se demander s’il n’est pas judicieux, aujourd’hui, de boycotter les bananes, qui est un produit rapidement périssable, durant trois jours, elles finiront ainsi par pourrir chez ces commerçants qui les vendent à la dérobée, sachant qu’il arrive fréquemment au consommateur d’acheter tout à n’importe quel prix, aidant inconsciemment les spéculateurs de tous bords.