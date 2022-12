Destruction de 3800 entreprises et leurs emplois

L’INS vient de publier l’édition 2022 relative à l’année 2021, des statistiques issues du RNE (répertoire national des entreprises), qui n’est pas à confondre avec le Registre national des entreprises (RNE). Dans une lecture de ces chiffres, Safouane Ben Aissa, directeur au laboratoire de recherche en économie quantitative, y décèle plus d’un enseignement.

D’abord, écrit-il sur sa page fb, un effet volume brute : 828,8 mille entreprises en 2021 contre 801,5 mille entreprises en 2020, soit une augmentation de 3,4%.

Ensuite, un effet destruction d’entreprises : 730,3mille entreprises parmi les 828,8 mille entreprises, sont sans employés. Autrement dit, seules 98,5 mille entreprises disposent de salariés. Ce type d’entreprise (avec salariés) était de 102,3 mille entreprises. Soit une destruction de 3800 entreprises avec leur salariés entre les 2020 et 2021.

Et encore, un effet baisse de l’IS à 15% par la migration des entreprises de PP à SARL/SUARL. Baisse aussi, depuis 2019, des patentes personnes physiques (116k en 2019 contre 105k en 2021), contre une augmentation des SUARL (37 mille en 2019 contre 48 mille en 2021). Et n revanche, la stagnation du nombre des entreprises SARL a 287 mille, soit le même niveau que celui de l’année 2015.

Le 4ème enseignement que tire Safouane Ben Aissa, est un effet main d’œuvre bon marché : Le régime offshore ne cesse de recruter de plus en plus en % de l’emploi formel dans le secteur privé (404 mille sur 1087 mille emplois en 2021, soit 37,2% contre 327k sur 992k en 2010, soit 32,9%).

Et l’expert d’estimer que ce sont là « des tendances lourdes qui s’installent et des signaux alarmistes qui ne doivent pas passer inaperçus : L’entreprise tunisienne est en voie d’extinction », et sauver l’entreprise tunisienne, ne se fait certainement pas en lui infligeant plus d’impôts »