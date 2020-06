Il y a une volonté réelle de parachever la réalisation du centre national des maladies cancéreuses à Ben Arous, qui est financé par l’état du Koweït moyennant une enveloppe estimée à 270 MD, et dont les travaux sont suspendus depuis 2016, a indiqué le maire de Ben Arous, Mohamed Mzoughi .

Il a précisé dans une déclaration à la TAP que des réunions se tiennent périodiquement au siège de la municipalité en présence du gouverneur de la région et de toutes les parties concernées pour résoudre les problématiques liées à la situation foncière du terrain, qui est la propriété de la municipalité, outre l’élaboration des études sanitaires du projet.

Mzoughi a déclaré que ce centre sera le plus grand pôle de santé spécialisé en Tunisie. » Sa superficie est d’environ 5 hectares et sera situé à proximité du laboratoire national de la santé et de l’hôpital de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous « , a-t-il ajouté.