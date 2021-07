Deux avions militaires acheminent des équipements médicaux vers Gafsa

Des appareils et accessoires médicaux ont été acheminés vers le gouvernorat de Gafsa samedi et dimanche à bord de deux avions militaires, pour équiper l’hôpital de campagne qui y sera installé et renforcer la capacité des hôpitaux de la région, selon un communiqué publié par le gouvernorat de la région.

- Publicité-

Les autorités régionales ont précisé que les équipements médicaux sont destinés à équiper l‘hôpital de campagne qui sera installé dans la salle de sport couverte (cité des jeunes), laquelle est dotée d’une capacité d’accueil de 50 lits, et ce en prévention de l’évolution de la situation épidémique dans le pays.

En outre, 30 concentrateurs d’oxygène d’une capacité de 5 litres ont été envoyés aux hôpitaux de Gafsa ville, Metlaoui, Om larayes et Redeyef.

L’hôpital régional Houcine Bouzaiène s’est également doté dimanche, de 80 bouteilles d’oxygène d’une capacité de 40 litres.

Depuis son apparition en mars 2020 jusqu’au 15 juillet 2021, le virus COVID- 19 a causé la mort de 610 personnes parmi 10119 cas d’infection, dont 8287 guérisons. Quelque 1222 personnes sont actuellement porteurs de virus.