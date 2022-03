deux clasicos palpitants pour la mise à jour de la 9e journée

eux clasicos intéressants auront lieu ce week-end, dans le cadre de la mise à jour de la 9e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

- Publicité-

Il s’agit de l’affiche Club africain-Etoile du Sahel, prévue samedi au stade de Radès à partir de 14h00 dans le cadre du groupe B, et de la rencontre CS Sfaxien-Espérance de Tunis, dimanche au stade Taieb Mhiri de Sfax à partir de 14h00, dans le groupe A.

L’Etoile du Sahel qui vient de remporter mercredi sa deuxième victoire de la saison face à l’AS Soliman (2-0) l’éloignant du bas du tableau (4e), sera en déplacement périlleux à Radès chez le Club Africain, 2e de la poule B, avec l’espoir de continuer sur sa lancée et d’enchainer avec un nouveau succès qui la propulserait sur le podium.

Mais la mission des protégés de Roger Lemerre ne s’annonce pas de tout repos face au dauphin clubiste (15 points) qui entend conforter sa position et même rattraper le leader monastirien en tête du classement (18 points), d’autant qu’une nouvelle victoire prolongera son invincibilité pour la 7e journée de suite (4 victoires et 2 nuls).

Le duel s’annonce passionnant entre deux grands acteurs du championnat national dont la dernière confrontation directe, jouée en octobre 2021 pour le compte de la 2e journée aller, a été remportée (1-0) par les étoilés confortant leur ascendant psychologique sur leur adversaire qu’ils avaient battus dans la plupart des matches qui les avaient opposés.

Dans l’autre clasico en retard mettant aux prises le leader de la poule A, l’Espérance de Tunis (17 points) et le CS Sfaxien (4e, 13 points) ne manquera pas de piquant non plus et attirera certainement beaucoup de spectateurs au stade Mhiri de Sfax.

Les locaux battus jeudi à Metlaoui (1-0), en match en retard de la 8e journée, sont appelés à bien réagir à domicile afin de retrouver leur place sur le podium et de mettre fin à une série de résultats en queue de poisson. Chose qui rassurera leurs supporters malgré la crise financière que traverse le club.

En revanche, les hommes de Jorge Costa devront faire avec un adversaire qui cherche à retrouver son élan après avoir été freiné, mercredi, à domicile par l’ES Hammam-Sousse (0-0) pour se retrouver sous la menace de perdre son fauteuil de leader par l’US Tataouine.

Il s’agit ainsi d’un match de réhabilitation pour les deux équipes dont le match aller a vu les protégés de Radhi Jaidi l’emporter par 1 but à 0, prolongeant la domination espérantiste dans la majorité de leurs face-à-face.

Mais il sera également un match de prestige aussi bien pour les sang et or qui cherchent à assoir leur suprématie, que pour les Sfaxiens qui vont défendre leur statut devant leur public.

Ces rencontres, rappelle-t-on, ont été ajournées en raison des engagements africains de l’Espérance de Tunis, de l’Etoile du Sahel (Ligue des champions) et du CS Sfaxien (coupe de la CAF).

Programme

9e journée : . Poule B

Samedi 5 mars

A Radès (14h00) :

C.Africain – Etoile du Sahel arb: Sadok Selmi

Classement : Pts J V N D BP BC Diff

1. US Monastir 18 9 5 3 1 7 2 +5

2. C. Africain 15 8 4 3 1 6 3 +3

3. AS Réjiche 13 9 3 4 2 8 7 +1

4. ES Sahel 10 8 2 4 2 5 5 0

-. O. Béja 10 9 3 1 5 6 7 -1

. ES Zarzis 10 9 2 4 3 4 6 -2

7. CS Chebba 9 9 2 3 4 5 7 -2

8. AS Soliman 7 9 1 4 4 3 7 -4

. Poule A

Dimanche 6 mars

à Sfax (14h00) :

CS Sfaxien – Espérance de Tunis arb: Haythem Kossai

Classement: Pts J G N D BP BC Diff

1. Espérance ST 17 8 5 2 1 10 3 +7

2 . US Tataouine 16 9 5 1 3 11 10 +1

3. US Ben Guerdane 15 9 4 3 2 8 6 +2

4. Club Sportif Sfaxien 13 8 4 1 3 8 6 +2

5. ES Hammam Sousse 12 9 3 3 3 7 6 +1

6. CA Bizertin 10 9 3 1 5 7 9 -2

7. Etoile S. Metlaoui 9 9 2 3 4 6 11 -5

8. CS Hammam-Lif 5 9 1 2 6 7 13 -6