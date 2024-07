Développement majeur dans l’investissement cimentier en Tunisie

Le cimentier China National Building Material Cement et la société brésilienne Votorantim Cimentos ont signé un accord d’achat d’actions aux termes duquel cette dernière a accepté de vendre toutes les actions de la Société Les Ciments de Jbel Oust à China National Building Material Cement pour une contrepartie totale d’environ 0,13 milliard USD, sous réserve de certains ajustements

Une fois l’acquisition et la livraison des actions terminées, la société cible et sa filiale GJO deviendront les filiales détenues indirectement de la société. À la date de cette annonce, la société cible et GJO sont principalement engagées dans la production de ciment et d’agrégats. Avant la livraison, China National Building Material Cement a l’intention de transférer tout ou partie de ses droits et obligations au titre du contrat d’achat d’actions à une société ad hoc établie aux Émirats Arabes Unis (SPV).

La SPV forme le projet d’être détenue à plus de 50% par China National Building Material Cement (par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive China National Building Material Cement Hong Kong), et le capital restant sera détenu par d’autres investisseurs. China National Building Material Cement a l’intention d’achever le transfert prévu avant la livraison, de sorte que la société cible sera entièrement détenue par le SPV des EAU (qui a l’intention de devenir une filiale de la société) au moment de la livraison.

Selon l’annonce, l’acquisition d’actions est conforme à la stratégie mondiale de la société et également au plan de développement international de Xinjiang Tianshan Cement. Les pays impliqués dans le concept de l’initiative Belt and Road ont de vastes marchés du ciment, et l’acquisition d’actions devrait accélérer la configuration internationale du groupe. De plus, la société cible a une longue histoire commerciale, un fonctionnement stable et est proche du port avec d’excellentes conditions de localisation, ce qui en fait une entreprise cimentière intégrée mature sur le marché régional. Les actifs acquis sont des actifs de haute qualité et la ligne de production de la société cible est cohérente avec celle du groupe, ce qui peut apporter des synergies aux activités existantes du groupe.

Dans le droit fil de l’optimisation de la gestion de risque

La multinationale brésilienne explique dans un communiqué que ladite cession e que cette cession est alignée sur la stratégie de Votorantim Cimentos, qui cherche à maximiser la valeur pour ses actionnaires et à équilibrer le positionnement géographique entre les marchés matures et émergents, en optimisant la gestion des risques du portefeuille consolidé de la société.

L’entreprise est entrée en Tunisie en achetant les opérations de la cimenterie portugaise Cimport en 2010. Les états financiers présentés à la fin du premier trimestre montrent une baisse de 8% de la demande par le produit dans le pays par rapport à la même période de 2023, avec les chiffres de la Chambre Nationale des Producteurs de Ciment (CNPC).

Votorantim Cimentos rapporte que la réalisation de la transaction est soumise au respect des conditions préalables habituelles, y compris l’approbation des autorités réglementaires en Chine, en Tunisie et dans le Marché Commun de l’Afrique orientale et Australe (Comesa).

Votorantim Cimentos est une multinationale brésilienne de premier plan. C’est une entreprise de matériaux de construction et de solutions durables qui emploie plus de 13 000 personnes. Outre la Tunisie, l’entreprise possède des usines d’exploitation dans dix autres pays, dont le Maroc.