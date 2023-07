Développements dangereux de la situation dans le gouvernorat de Sfax

Faouzi Masmoudi, porte-parole du Tribunal de première instance de Sfax 1, a déclaré dans l’émission « Ahla Sbeh » de Radio Mosaique FM, ce mardi 4 juillet, que des actes de violences et d’accrochages dans plusieurs régions du gouvernorat de Sfax ont éclaté entre les habitants et des migrants irréguliers des pays africains subsahariens, et ce pour la troisième nuit consécutive.

Il a précisé qu’un tunisien a été tué, lundi soir 3 juillet vers 23 heures, dans la délégation de Sakiet Eddaïer et que les unités de la Protection civile ont tenté de le sauver sans succès.

Faouzi Masmoudi a ajouté que selon des témoins, des Subsahariens ont agressé la victime, soulignant qu’une enquête pour meurtre avec préméditation a été ouverte et que trois suspects ont été arrêtés.

Dans le même sens, le porte-parole du Tribunal de première instance de Sfax 1 a assuré que « la route de Mahdia Km 10 » a connu plus d’un crime, récemment, soulignant qu’il s’agit d’une région où se concentrent les étrangers, compte tenu de sa proximité des zones de passage illicite.

Et d’ajouter que 22 Subsahariens ont été arrêtés, dans le cadre de campagnes de sécurité et de contrôle d’identité.