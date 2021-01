Dialogue national : L’UGTT et la Présidence déjà à l’œuvre

Un groupe d’action commun sera constitué par des représentants du bureau exécutif de l’UGTT et de la présidence de la République à l’effet de discuter tous les détails et contenus de l’initiative de l’Organisation ouvrière relative à la tenue du Dialogue national pour trouver les solutions d’ordre politique, économique et social à la crise actuelle en Tunisie.

Selon une source digne de foi citée samedi par Mosaïque fm, de bureau exécutif de l’UGTT siègera dès la semaine prochaine préalablement à une rencontre avec une délégation de la présidence de la R&épublique aux fins de l’examen de la déclaration du président Kais Saied où il annonçait accepter l’Initiative de la centrale syndicale.