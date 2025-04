« Dieu a rendu service à Israël lorsque Biden était président », déclare un ex-ambassadeur israélien 

Michael Herzog, ancien ambassadeur d’Israël aux États-Unis, a déclaré que l’ancien président américain Joe Biden n’avait jamais demandé à Israël d’arrêter sa guerre contre Gaza lorsqu’il était à la Maison Blanche.

« Dieu a rendu service à l’État d’Israël en confiant la présidence à Joe Biden pendant cette période, car la situation aurait pu être bien pire », a déclaré Herzog lors d’une interview accordée à une émission de la télévision israélienne, selon un rapport du Times of Israel.

Nous nous sommes battus [à Gaza] pendant plus d’un an et l’administration n’est jamais venue nous voir pour nous dire « cessez le feu maintenant ». Elle ne l’a jamais fait. Et cela ne doit pas être considéré comme acquis ».

Biden, qui a occupé le poste de président du début de l’année 2021 jusqu’en janvier de cette année, a fait l’objet de nombreuses critiques, y compris de la part de membres importants de sa base au sein du parti démocrate, pour son soutien sans faille à Israël dans le cadre de la guerre contre la bande de Gaza.

Se décrivant lui-même comme un sioniste, Biden a autorisé des milliards de dollars d’aide militaire américaine supplémentaire à Israël pendant la guerre tout en insistant sur le fait que son administration poussait à un cessez-le-feu. Sa position lui a valu le surnom de « Joe le génocidaire ».

