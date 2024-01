Le membre fondateur de l’Union nationale des agriculteurs, Mohamed Aziz Bouhajba, a déclaré qu’il est difficile de revenir à l’approvisionnement normal des marchés en lait, dans un court laps de temps.

Dans une déclaration à Jawhara FM, il a indiqué qu’il est difficile de ramener le modèle de production laitière à ce qu’il était, sans mesures, ajoutant que la crise laitière sévira encore et n’a rien à voir avec le manque de production ou son pic.

Bouhajba a également souligné que le stock de lait de base, a fondu de 40% du pourcentage total en raison d’une faible productivité, expliquant qu’une vache en Tunisie produit 17 litres contre 25/30 litres dans le monde, en raison du fourrage et de la mauvaise gouvernance et gestion.

