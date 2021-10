Dimanche, retour à une heure d’hiver en Europe, toujours en sursis

A trois heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche les horloges reculeront de 60 minutes: on dormira donc (théoriquement) « une heure de plus ». A partir de dimanche, les lève-tôt auront plus de jour, mais la nuit tombera plus tôt.

Ce changement – passage à l’heure d’hiver le dernier dimanche d’octobre, à l’heure d’été le dernier dimanche de mars – est très contesté pour son effet sur les rythmes biologiques, notamment par des médecins ou des parents d’enfants en âge scolaire.

Au niveau européen, où le régime du changement d’heure a été harmonisé en 1980 (justifié à l’époque par des économies d’énergie, dont la réalité est discutée), la Commission européenne avait proposé en septembre 2018 de le supprimer… en 2019. Mais finalement, le Parlement européen a voté en mars 2019 un report à 2021 et devait s’accorder avec le Conseil des chefs d’Etat et de gouvernement sur les modalités.

Mais la crise du Covid-19 est passée par là, ainsi que les négociations sur le Brexit. Les institutions européennes ont eu plus urgent à faire et le dossier est en suspens, sans perspective claire pour une reprise des discussions.

Un des points compliqués à régler est d’inciter les pays à harmoniser leur choix d’heure légale (été ou hiver), afin d’éviter d’aboutir à un patchwork de fuseaux horaires entre voisins.