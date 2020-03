dix athlètes russes au maximum autorisés à participer sous bannière neutre

Dix athlètes russes au maximum seront autorisés à participer aux Jeux Olympiques (JO) Tokyo-2020 sous bannière neutre, a annoncé jeudi la Fédération internationale d’athlétisme (World Athletics).

La Russie est par ailleurs sanctionnée d’une amende de 10 millions de dollars dont la moitié devra être payée avant le 1er juillet 2020 sous peine de voir son quota de dix athlètes suspendu.

Les 5 millions de dollars restants sont en sursis durant deux ans et devront être acquittés par la Russie “si pendant cette période la Rusaf commet une nouvelle infraction aux règles antidopage ou ne fait pas de progrès significatifs vers le respect des conditions de réintégration”, a expliqué le président de World Athletics, Sebastian Coe.

World Athletics avait gelé en novembre 2019 le processus permettant à des athlètes triés sur le volet de participer aux compétitions hors de Russie, la Fédération russe d’athlétisme (Rusaf) ayant été accusée d’avoir fourni de faux documents pour permettre au vice-champion du monde de hauteur 2017 Danil Lysenko d’échapper à une sanction pour manquements à ses obligations de localisation pour des contrôles inopinés. L’instance avait également gelé le processus de réintégration de la Russie.

Depuis les décisions prononcées en novembre 2019, la Russie a apporté des changements au sein des institutions sportives. Oleg Matytsine a succédé à Pavel Kolobkov en tant que ministre des Sports. Il y a deux semaines, l’homme d’affaires et politicien Evguéni Iourtchenko, seul candidat en lice et soutenu par le Kremlin, a été élu président de la fédération après l’éviction du bureau visé par les accusations de l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU) en novembre.

Evguéni Iourtchenko a indiqué avoir écrit à World athletics pour reconnaître la responsabilité de Rusaf dans le cas Lysenko, un geste exigé par la fédération internationale.