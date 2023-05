Cellule d’assistance psychologique auprès des habitants de la Hara Kebira

Une équipe de spécialistes de la cellule d’assistance psychologique, du ministère de la Santé, a été déployée ce dimanche à la Hara Kebira, dans la région de Souani (Djerba), pour une intervention post-immédiate auprès des habitants du quartier, à la suite de l’attaque de la synagogue de La Ghriba.

Selon la coordinatrice de la cellule d’assistance psychologique, Aïda Neffati, l’équipe, composée de plusieurs psychothérapeutes et de psychiatres, a été dépêchée sur les lieux pour apporter une assistance psychologique. Elle est intervenue, dans un premier temps, auprès des enfants, des jeunes, des mères et des familles présentes au moment de l’attaque.D’autres interventions de ce genre sont prévues en cas de besoin, a-t-elle ajouté.

Ce dispositif offre aux plus jeunes un soutien psychologique pour leur éviter l’état de stress post-traumatique. Des séances de sensibilisation axées sur les symptômes post-traumatiques, qui se développent après un événement traumatisant, ont été organisées à cet effet. Les cas nécessitant un suivi plus pointu ont été pris en charge par des spécialistes.

Cette intervention à Souani (Djerba) intervient après le travail déjà accompli, il y a quelques jours, par une première cellule médico-psychologique auprès des blessés de l’attaque de la Ghriba et de leurs parents proches à l’hôpital régional « Sadok Makaddem » à Djerba, a précisé la coordinatrice de la cellule d’assistance psychologique.

Deux autres cellules ont également pris en charge les proches des victimes à Tunis et les touristes et fidèles de la Ghriba, qui résident dans les unités hôtelières de l’Ile de Djerba.