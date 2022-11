Djerba : le ministre du Tourisme inaugure une exposition artisanale

Le ministre du Tourisme Mohamed Moez Belhassine a inauguré, dimanche à Houmet Souk dans la ville de Djerba, une exposition de l’artisanat, organisée à l’occasion du Sommet de la Francophonie.

L’objectif de cette exposition est de faire connaitre le riche potentiel du secteur de l’artisanat et des petits métiers liés à cette activité en Tunisie et offrir aux artisans l’occasion de présenter leurs produits et partager leur savoir-faire.

Venus de toutes les régions du pays, plus de 70 exposants et artisans opérant dans divers spécialités participent à cette exposition et présentent différents articles et produits fabriqués en cuivre, argent, broderie, poterie, cuir, mosaïque,…

Le ministre, accompagné du gouverneur de Médenine, a souligné l’importance des créations artisanales dans la promotion du patrimoine matériel et immatériel tunisien.

Il a ajouté que cette exposition, qui marque le démarrage du village artisanal aménagé dans le cadre du Sommet de la Francophonie, sera suivie de plusieurs autres expositions dans afin de redynamiser cet espace et l’inclure dans les circuits touristiques de la région.