Djerba: Mechichi au pèlerinage d’El Ghariba

Le pèlerinage d’El Ghriba commence, ce jeudi 29 avril 2021, en présence notamment du chef du gouvernement, Hichem Mechichi et des ministres du Tourisme, Habib Ammar et des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum , selon la déclaration du délégué régional du tourisme, Hichem Mehouachi.

Ce dernier a, par ailleurs, indiqué que ce pèlerinage sera exceptionnel cette année et son organisation est la preuve que Djerba demeurera une terre de tolérance et de cohabitation et une destination touristique de choix, rapporte Mosaique fm.

