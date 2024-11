Docteur Saïed-Professeur Nouri donnent la leçon au FMI de Georgieva

Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouheir Nouri a appelé à Washington, à « une révision des méthodes adoptées, actuellement, par le Fonds Monétaire International (FMI), afin de mieux tenir compte de la diversité et de la complexité des défis économiques et sociaux des pays membres et d’adapter les mécanismes d’intervention du Fonds au contexte propre à chacun de ces pays », selon dans un communiqué publié, vendredi, par l’institut d’émission.

Il a déclaré que « les meilleures politiques économiques sont celles qui prennent en compte des réalités locales », lors de la réunion présidée par Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds Monétaire Internationale (FMI), et ayant rassemblé les gouverneurs des banques centrales, les ministres des finances et les chefs des institutions financières régionales de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan (MENAP).

Cette réunion intervient dans le cadre des réunions annuelles du FMI et du groupe de la Banque Mondiale (BM) qui se tiennent à Washington, du 21 au 26 octobre courant.

Nouri a souligné l’importance d’ »une auto-évaluation continue du FMI » pour « regagner la confiance de ses Etats membres et de tirer les leçons des expériences passées », tout en rappelant « les impacts négatifs de certaines mesures d’austérité imposées qui ont, dans nombre de cas, aggravé la récession dans certains pays et déclenché des tensions sociales ».

D’autre part, il évoqué les défis et les nouvelles dynamiques auxquels fait face le monde d’aujourd’hui, à l’instar du changement climatique, des mutations technologiques, des tensions géopolitiques et l’exacerbation des inégalités et a plaidé pour une approche plus flexible et différenciée de la part du FMI.

Il a, à cet effet, insisté sur l’impératif d’intégrer les dimensions sociales, économiques et environnementales dans les programmes du Fonds pour assurer des réformes à même de promouvoir une croissance résiliente, inclusive, équitable et durable.

Par ailleurs, le gouverneur de la BCT a tenu, les 23 et 24 octobre 2024, une série de réunions avec des investisseurs sur les marchés financiers internationaux au cours desquelles il a passé en revue les évolutions récentes de la conjoncture économique et financière en Tunisie, tout en rappelant les avantages comparatifs de la Tunisie et en les exhortant à « croire en l’avenir du pays ».

Il a, dans ce cadre, assuré que l’économie tunisienne a fait preuve de résilience comme en témoignent la maîtrise des équilibres extérieurs, la stabilité du taux de change du dinar tunisien, le recul de l’inflation ainsi que sa capacité renouvelée à honorer ses engagements intérieurs et extérieurs, en dépit des défis auxquels elle fait face, et ce, grâce aux mesures prises par le gouvernement et à la politique rigoureuse de la BCT en matière de conduite de la politique monétaire.