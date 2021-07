Don américain de 500 mille doses de vaccins anti-covid-19

C’est la présidence de la République qui en a fait l’annonce : 500 mille doses de vaccins anti-covid-19, seront offertes, sous forme de don, très bientôt par les Etats Unis d’Amérique (USA) au profit de la Tunisie.

Cette initiative, ajoute la même source, reflète les relations d’amitié et traduit le souci permanent du président de la République Kaies Saied visant à renforcer les relations et les consolider avec les pays frères et amis pour acquérir les vaccins et équipements médicaux nécessaires afin de lutter contre la propagation de la pandémie Covid-19.

Ce don américain illustre les efforts diplomatiques déployés par la présidence de la République pour fournir les vaccins anti-covid-19, souligne-t-elle.