Don chinois de 400 mille doses de vaccins anti-Covid 19

Le gouvernement de la République populaire de Chine a décidé d’accorder à la Tunisie un nouveau don de 400 000 doses de vaccins anti-Covid 19, a annoncé l’ambassadeur de Chine en Tunisie, Zhang Jianguo.

Dans une déclaration, mardi à la TAP, le diplomate chinois a souligné que « Compte tenu de la situation épidémique actuelle en Tunisie, et vu l’excellentes relations d’amitié sino-tunisiennes, le gouvernement chinois a décide d’accorder un nouveau don de 400 000 doses de vaccins anti-Covid à la partie tunisienne, dans le but d’aider cette dernière à vaincre l’épidémie dans les plus brefs délais »

Il a ajouté que « la Chine continuera à apporter son soutien à la Tunisie dans la mesure du possible et à travailler main dans la main avec les amis tunisiens pour surmonter ensemble cette crise sanitaire ».

Il est à noter que la Tunisie avait reçu en mars dernier un don chinois de 200 000 doses du vaccin « Sinovac », et une autre cargaison est arrivée en Tunisie en juin dernier, dans le cadre de l’acquisition de vaccins anti-Covid, dont 500 000 doses du vaccin chinois « CoronaVac ».