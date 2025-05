Donald Trump annonce des « droits de douane de 100% » sur les films produits à l’étranger

Après les voitures et les puces, le président américain Donald Trump a annoncé dimanche sa volonté d’élargir sa guerre commerciale tous azimuts au cinéma, avec une taxe de 100% sur les films étrangers.

« L’industrie cinématographique américaine est en train de mourir très rapidement (…) Hollywood et de nombreuses autres régions des Etats-Unis sont dévastées », a justifié M. Trump sur son réseau Truth Social.

« D’autres pays offrent toutes sortes d’incitations pour attirer nos cinéastes et nos studios loin des Etats-Unis », a-t-il assuré.

Selon lui, il s’agit d’un « effort concerté de la part d’autres nations », représentant « une menace pour la sécurité nationale ».

Il a donc dit « entamer immédiatement le processus d’instauration de droits de douane de 100% » sur les films diffusés aux Etats-Unis mais produits à l’étranger.

« NOUS VOULONS DES FILMS MADE IN AMERICA », a écrit le président. Son secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a assuré sur les réseaux sociaux qu’il s’en occupait.

