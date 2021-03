Dorra Kossontini lance sa propre marque de cosmétiques

Fondée en 2019 par Dorra Kossontini, diplômée d’un Master en Management de la chaîne logistique de l’IHEC, « qui a su nourrir son bébé durant un parcours non privé de défis », la société « Doris cosmétiques » installe une propre marque tunisienne de cosmétiques. Dorra Kossontini explique que « l’aspiration d’une société où les femmes se sentent bien dans leur peau, indépendamment de leur âge, parcours de vie, couleur de peau, ou statut social, justifie le choix stratégique de la marque : une haute qualité et une ample variété à un bon prix. ». Et ce qui n’est pas pour déplaire, tous les emballages de la marque sont recyclables.

- Publicité-

« Toujours à la recherche d’innovation pour satisfaire les attentes de sa clientèle, Doris Cosmétiques lance une nouvelle gamme de produits destinée au soin des cheveux, sans sel ni sulfate et riche en huile d’argan et de kératine », a annoncé Dorra Kossontini.