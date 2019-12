Douane : Des recettes de 6780 millions de dinars et 173 kilos d’or saisis

6780 millions de dinars, tel est le montant des recettes perçues par la Douane tunisienne au cours des 11 premiers mois de l’année 2019.

Son porte-parole officiel Haythem Zannad, dans une interview à Africanmanager ar, a précisé que 90 millions de dinars provenaient des amendes et pénalités au titre des opérations d’importation, et environ 89 millions de dinars du produit des ventes par adjudication de marchandises saisies.

913 descentes contre des dépôts

Concernant les missions de contrôle et d’inspection menées par les bureaux frontaliers de la Douane, aéroports, ports maritimes et frontières terrestres confondus, 75326 procès-verbaux ont été dressés pour une valeur de 810 millions de dinars.

Pour ce qui est des opérations de contrôle effectuées depuis le début de l’année en cours jusqu’au mois de novembre, dans le cadre de lutte contre la contrebande, les services de la Garde douanière ont mené 26 mille patrouilles sur le terrain ayant visé les moyens de transport sur les routes et le long du littoral maritime. De même, 913 descentes ont été lancées contre des dépôts où sont stockées des marchandises de contrebande et au sujet desquelles ont été dressés 7735 procès-verbaux pour un montant de 309 millions de dinars.

En ce qui concerne les infractions liées aux réseaux de contrebande, 700 infractions ont été relevées donnant lieu à la saisie de marchandises et d’actifs financiers de l’ordre de 1000 millions de dinars.

Saisie de 5 kilos de cocaïne

Dans le cadre de la lutte contre le trafic des stupéfiants, les plus grosses prises ont concerné le cannabis et la marijuana dont une tonne a été saisie, en plus de 5 kilogrammes de cocaïne et 171 mille comprimés anxiolytiques.

Pour les autres produits, il est fait état de la saisie de 173,5 kilos de bijoux et de lingots d’or durant les onze premiers mois de l’année en cours, ainsi de 5 millions de paquets de cigarettes , de 620 mille articles de confection et d’habillement et de 420 tonnes de cuivre.

Les saisies de devises, elles, s’élèvent à 23 millions de dinars.

Le porte-parole officiel de la Douane a précisé que c’est l’Europe qui est le premier site exportateur d’ecstasy et de cocaïne vers la Tunisie, cependant que pour le cannabis, les plus grosses quantités ont pour origine le Maroc, et s’agissant de marijuana, c’est l’Afrique subsaharienne qui en est le principal fournisseur.

Le port de la Goulette et Tunis-Carthage en tête

Ce sont le port de la Goulette et l’aéroport de Tunis-Carthage, qui, pour ainsi dire, raflent la mise en termes de saisies. Par exemple, les services de la Douane ont déjoué dernièrement au port de la Goulette Nord une tentative de contrebande de 20 mille 213 gélules d’ecstasy et 430 grammes de cocaïne, pesant 11,2 kg, qui étaient dissimulés dans une voiture (dans des emballages de café, de poudre de chocolat et d’aliments pour les animaux), appartenant à un citoyen tunisien résident à l’étranger et venant de l’Italie.

Par ailleurs, 18044 gélules d’ecstasy ont été saisies dimanche, à la mi-décembre par les services de la douane, dans une opération similaire. De même, 103 mille dollars américains ont été saisis à l’aéroport international de Tunis Carthage lundi, soit l’équivalent de 285 mille dinars après la détection d’infractions liées au change commises par deux voyageurs de nationalité libyenne.

Ces deux voyageurs libyens ont déclaré auprès des services de la douane, lors de leur arrivé en Tunisie, cette somme d’argent, et lors de leur retour vers Istanbul, il s’est avéré qu’ils ne détiennent que 2400 dollars, le reste de la somme déclarée initialement ayant été déposée chez un citoyen tunisien, sans avoir obtenu une autorisation auprès de la Banque centrale de Tunisie (BCT). Les agents de la douane ont convoqué la 3ème partie à l’aéroport de Tunis-Carthage, détenant le reste de la somme d’argent et ont informé les contrevenants des infractions de change commises.