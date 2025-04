Droits de douane : Lundi noir sur les marchés boursiers

Journée noire sur les bourses mondiales. En France, le CAC 40 avait déjà clôturé une semaine noire en s’effondrant de 8,10 %. Conséquence, entre autres, de la décision de Pékin de répondre aux droits de douane de Donald Trump par des surtaxes sur les importations de produits américains. Lundi 7 avril, la panique des marchés boursiers se poursuit avec les places asiatiques qui ont continué la dégringolade à l’ouverture : – 8,04 % pour l’indice Nikkei et – 8,22 % pour le Topix à Tokyo, ou encore – 5,52 % pour l’indice Kospi à Séoul. À Paris aussi; la tendance se confirmait avec – 6,8 % à l’ouverture, rapporte BFM. Même constat chez nos voisins allemands avec – 10 % pour le Dax en tout début de matinée.

Si les indices vont varier toute la journée sur les places boursières européennes, un destin identique à celui des marchés asiatiques est en marche. À Tokyo, l’indice Nikkei était de – 7,82 % au moment de la clôture de la bourse, relaie Le Parisien, suivi par le Topix avec – 7,79 % et le Kospi à Séoul qui a chuté à – 5,57 % en fin de journée.

En résumé, les bourses mondiales tremblent mais cela ne semble pas perturber Donald Trump, qui a ironisé sur la situation lors d’un point presse improvisé à bord de l’avion présidentiel Air Force One. « Il faut parfois prendre un traitement pour se soigner », a-t-il déclaré, comparant les droits de douane internationaux à un « médicament » nécessaire pour soigner les maux de l’économie américaine.

Autre indicateur économique qui ne dit rien de bon : la chute des prix du pétrole, qui est au plus bas depuis 2021. Alors, certes, cela va se traduire par une baisse des prix à la pompe, mais c’est très mauvais signe pour l’économie mondiale qui pourrait ralentir et même entrer en récession dans le pire des cas…

